 
مباشر
عاجل
تجدد المواجهات بين المحتجين والأمن وسط بيروت

بومبيو: على الليبيين أنفسهم تقرير مصيرهم دون "تأجيج العنف من الخارج"

أخبار العالم العربي

بومبيو: على الليبيين أنفسهم تقرير مصيرهم دون
Reuters Kevin Lamarque
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3py

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ضرورة تقرير الليبيين مصير بلادهم بأنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية، داعيا إلى الاستفادة من فرصة مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها اليوم الأحد تزامنا مع مشاركته في أعمال مؤتمر برلين: "حان الوقت ليقرر الليبيون بأنفسهم مستقبلهم الذي يجب أن يكون خاليا من عنف تؤججه الأطراف الخارجية".

إقرأ المزيد
انطلاق أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا
انطلاق أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا

وأضاف: "نحث كل القوى على الاستفادة من هذه الفرصة عبر عملية الوساطة الجارية برعاية الأمم المتحدة للتعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية".  

وتستضيف برلين الأحد مؤتمرا دوليا حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 11 بلدا، ورؤساء وممثلي 5 منظمات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع