ماكرون يدعو إلى إنهاء وجود المسلحين السوريين في ليبيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر برلين حول ليبيا، إلى ضرورة إنهاء أنشطة المقاتلين السوريين وغيرهم من الأجانب في ليبيا.

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وأعرب ماكرون حسب وكالة "رويترز"، عن قلق فرنسا من وجود المقاتلين الأجانب وخاصة السوريين في ليبيا، مشددا على ضرورة إنهائه.

كما أكد أنه على الأمم المتحدة أن تنسق بنود الهدنة في ليبيا دون أي شروط مسبقة من قبل أي من جانبي الأزمة.

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية كثيرة أن تركيا نقلت نحو ألفي عنصر من الفصائل السورية المسلحة المتحالفة معها إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي تؤيدها أنقرة في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي".

لكن تركيا نفت مرارا هذه التسريبات، مشيرة إلى إرسالها عددا من عسكرييها إلى ليبيا في إطار بعثة لتدريب قوات محلية بموجب مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري المبرمة بين الطرفين، مشددة على أن هذه التقارير "لا تتوافق مع الحقيقة".

المصدر: رويترز + وكالات