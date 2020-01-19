نتنياهو: شكلنا تحالفا في شرق المتوسط يمتد للعالم العربي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير، يعبر عن "تحالف شكلته إسرائيل في شرق المتوسط ويمتد في العالم العربي".

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وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية: "بدأنا الأسبوع الماضي ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا. على مر سنين طويلة، بالتعاون مع وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، كافحنا من أجل اعتماد مخطط الغاز خلافا لرأي الآخرين الذين لا يزال بعضهم يدعمون إبقاء الغاز تحت الماء".

وتابع: "الآن نحظى بمشاهدة النتائج وإسرائيل تصدر الطاقة. من كان يستطيع تخيل ذلك؟ كنا مؤمنين بذلك وكافحنا من أجل تحقيق ذلك وأنجزنا ذلك. ويكمن المغزى من ذلك في أن مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين في مجالات الصحة والتعليم والرفاهية ومجالات كثيرة أخرى. هذا هو إنجاز مهم للغاية".

وشدد على أن بدء ضخ الغاز إلى مصر "حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا هي عبارة عن تحالف أقامته بالفعل إسرائيل في شرق المتوسط ويتمدد أيضا إلى العالم العربي وأوروبا، وهذه هي بالتأكيد سابقة في تاريخ الدولة".

بدأنا ضخ غاز طبيعي إلى #مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا.



مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين وهذا هو حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا عبارة عن تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط. pic.twitter.com/v7dL5AgUBk — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 19 января 2020 г.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في 15 يناير، عن بدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر في تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.

المصدر: RT