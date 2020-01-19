 
مباشر
عاجل
تجدد المواجهات بين المحتجين والأمن وسط بيروت

نتنياهو: شكلنا تحالفا في شرق المتوسط يمتد للعالم العربي

أخبار العالم العربي

نتنياهو: شكلنا تحالفا في شرق المتوسط يمتد للعالم العربي
Reuters
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3pq

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير، يعبر عن "تحالف شكلته إسرائيل في شرق المتوسط ويمتد في العالم العربي".

إقرأ المزيد
الإعلان عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر
الإعلان عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية: "بدأنا الأسبوع الماضي ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا. على مر سنين طويلة، بالتعاون مع وزير الطاقة يوفال شتاينيتس، كافحنا من أجل اعتماد مخطط الغاز خلافا لرأي الآخرين الذين لا يزال بعضهم يدعمون إبقاء الغاز تحت الماء".

وتابع: "الآن نحظى بمشاهدة النتائج وإسرائيل تصدر الطاقة. من كان يستطيع تخيل ذلك؟ كنا مؤمنين بذلك وكافحنا من أجل تحقيق ذلك وأنجزنا ذلك. ويكمن المغزى من ذلك في أن مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين في مجالات الصحة والتعليم والرفاهية ومجالات كثيرة أخرى. هذا هو إنجاز مهم للغاية".

وشدد على أن بدء ضخ الغاز إلى مصر "حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا هي عبارة عن تحالف أقامته بالفعل إسرائيل في شرق المتوسط ويتمدد أيضا إلى العالم العربي وأوروبا، وهذه هي بالتأكيد سابقة في تاريخ الدولة".

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا، ووزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في 15 يناير، عن بدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر في تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع