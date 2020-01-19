الحرس الثوري يحتجز قوارب صيد كويتية

أعلن الحرس الثوري عن احتجاز ثلاثة قوارب صيد كويتية قال إنها دخلت المياه الإيرانية في الخليج بشكل "غير قانوني"، مضيفا أنه تم اعتقال تسعة صيادين أجانب كانوا على متنها.

وقالت قوات "الإمام الحسن" التابعة للمنطقة الثالثة البحرية في الحرس الثوري، إن احتجاز القوارب الكويتية الثلاثة تم في ميناء ماهشهر في مياه الخليح بالقرب من منصات استخراج النفط في تلك المنطقة.

وأوضحت أنه تم تسليم الصيادين التسعة المعتقلين إلى السلطات القضائية، دون الكشف عن جنسياتهم.

المصدر: RT