"الأناضول" تعلن الإفراج عن جميع موظفيها الموقوفين على يد الشرطة المصرية في القاهرة

أعلن شنول قازانجي رئيس مجلس إدارة وكالة "الأناضول" التركية عن إطلاق سراح موظفي الوكالة الـ3 الموقوفين في القاهرة منذ 14 يناير.

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وقال قازانجي، في تصريح نقلته الوكالة اليوم الأحد: "تم إطلاق سراح كافة موظفينا الذين أوقفوا بمصر في 14 يناير".

وأكد قازانجي أن الموظفين الـ3 المتبقين، الذين يحملون الجنسية المصرية، أطلق سراحهم اليوم بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف و500 جنيه لكل منهم، مشيرا إلى أن مكتب "الأناضول" في القاهرة لا يزال يخضع لسيطرة الشرطة المصرية.

والخميس، أطلقت الشرطة المصرية سراح المواطن التركي حلمي بالجي، الذي كان بين موظفي "الأناضول" الـ4 الموقوفين ليعود الجمعة إلى تركيا.

وقالت وكالة "الأناضول" في 15 يناير، إن قوات الأمن المصرية اقتحمت مكتبها في القاهرة وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وعلى خلفية هذا الحادث، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، لإبلاغه باحتجاج تركيا على هذا الحادث.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية المصرية بضبط 4 أشخاص عملوا في "لجنة إعلامية إلكترونية تركية" على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر.

المصدر: الأناضول + وكالات