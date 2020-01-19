 
مباشر

النائب العام اللبناني يخلي سبيل المحتجين الموقوفين الليلة الماضية

أخبار العالم العربي

النائب العام اللبناني يخلي سبيل المحتجين الموقوفين الليلة الماضية
Reuters Mohamed Azakir REUTERS 5
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3oy

أمر المدعي العام للتمييز في لبنان القاضي غسان عويدات، بالإفراج عن المحتجين الذين احتجزوا الليلة الماضية على خلفية أعمال الشغب والاشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بيروت.

وأصدر عويدات، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد، توجيهات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيل جميع المحتجين الموقوفين باستثناء من صدرت في حقهم مذكرات قضائية في جرائم أخرى.

إقرأ المزيد
قلق عام في بيروت إثر احتدام المواجهات بين المتظاهرين والشرطة
قلق عام في بيروت إثر احتدام المواجهات بين المتظاهرين والشرطة

وطال هذا القرار 34 موقوفا يحتجز معظمهم في ثكنة الحلو، وآخرون في ثكنتي ميناء الحصن والرملة البيضاء.

وأصيب في بيروت الليلة الماضية 377 شخصا على الأقل، حسب بيانات الصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني، جراء ما يعد أسوأ موجة عنف شهدها لبنان منذ اندلاع الاضطرابات منتصف أكتوبر الماضي، على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة وتعثر جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع