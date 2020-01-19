 
مباشر

مظاهرة عربية ضد "التدخل التركي في ليبيا" أمام الاستشارية الألمانية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3or

أفاد مراسل RT بأن مظاهرات كبيرة نظمها اليوم الأحد مواطنون ليبيون وأبناء الجالية العربية وأكراد ومنظمات حقوقية ألمانية، أمام مقر الاستشارية الألمانية، حيث المؤتمر الدولي حول ليبيا.

واتسمت المظاهرات بأنها "مؤيدة للجيش الوطني الليبي ورافضة للتدخل التركي في ليبيا"، حيث رفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارة "أردوغان يرسل المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس".

يذكر أن صحيفة "الغارديان" البريطانية أشارت قبل أيام إلى أن ألفي مقاتل سوري وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريبا قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتم وفقا للصحيفة نقل هؤلاء جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية شرقي العاصمة.

المصدر: RT + "الغارديان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع