مظاهرة عربية ضد "التدخل التركي في ليبيا" أمام الاستشارية الألمانية

أفاد مراسل RT بأن مظاهرات كبيرة نظمها اليوم الأحد مواطنون ليبيون وأبناء الجالية العربية وأكراد ومنظمات حقوقية ألمانية، أمام مقر الاستشارية الألمانية، حيث المؤتمر الدولي حول ليبيا.

واتسمت المظاهرات بأنها "مؤيدة للجيش الوطني الليبي ورافضة للتدخل التركي في ليبيا"، حيث رفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارة "أردوغان يرسل المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس".

يذكر أن صحيفة "الغارديان" البريطانية أشارت قبل أيام إلى أن ألفي مقاتل سوري وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريبا قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتم وفقا للصحيفة نقل هؤلاء جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية شرقي العاصمة.

المصدر: RT + "الغارديان"