إيران تعلن عن بناء مدينة صناعية مشتركة مع العراق

كشف مسؤولون إيرانيون، أن العمل جار على بناء مدينة صناعية مشتركة بين الجمهورية الإسلامية والعراق، على الجانب الإيراني من الحدود بين البلدين.

وأكد بيجن كردستاني المدير العام لشركة المدن الصناعية في محافظة كرمانشاه غرب إيران، تخصيص 75 هكتارا في مدينة قصر شيرين الحدودية لتأسيس المدينة الصناعية، مضيفا أن العمل يجري حاليا على استحصال الموافقات الأصولية اللازمة كما تم توفير إمكانيات الماء والكهرباء والغاز وخطوط الهاتف.

ولفت المسؤول، حسب "إرنا" الرسمية، إلى أن هذه الجهود تأتي بهدف جذب المستثمرين إلى المدينة الصناعية المستقبلية، قائلا إن أحد هؤلاء المستثمرين قد بادر إلى تدشين وحدة إنتاجية فيها.

من جانبه، أكد مساعد محافظ كرمانشاه لتنسيق الشؤون الاقتصادية هدايت حاتمي، أن الجانب العراقي أجرى الدراسات والإجراءات اللازمة بشأن المشروع، لافتا إلى ضرورة إجراء التنسيقات اللازمة بين القنصليات الإيرانية والجانب العراقي حول الأنشطة المتعلقة بتأسيس المدينة الصناعية.

ووقع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته إلى العراق العام الماضي على سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما فيها تلك الخاصة ببناء عدة مدن صناعية مشتركة إحداها في قصر شيرين.

المصدر: إرنا