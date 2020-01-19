نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق: على نائب رئيس الوزراء أن يكون وزيرا سابقا

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ممدوح العبادي، أنه يجب على من يتسلم منصب نائب رئيس الوزراء، أن يكون "على الأقل وزيرا سابقا أو تسلم عدة حقائب وزارية وله علاقة بمؤسسات الدولة".

وأشار العبادي في مقابلة صحفية، إلى "ضرورة وجود الخبرة في الحياة السياسية لهذا المنصب وإدارة الجلسات في حال عدم وجود الرئيس، والمعرفة الموسعة بالسياسة الخارجية للدولة".

ونبه لعدم وجود نص دستوري يفيد بإلزامية تعيين نائب لرئيس الوزراء، مشيرا إلى عدم تأثر عمل الحكومة في حال عدم تعيينه.

وقال العبادي: "حين كنت نائبا لرئيس الوزراء هاني الملقي لم أشعر بالفرق وكنت موجودا دائما وقمت بإدارة الدولة بشكل روتيني، وأدرت 80 بالمئة من اجتماعات مجلس الوزراء التي تعتبر المشكلة الحقيقية في إدارة الدولة، خصوصا في المرحلة الصعبة من رفع الأسعار والأجور والمشتقات النفطية".

وأضاف: "لم أعد للملقي في أي قرار عندما سافر لتلقي العلاج في الولايات المتحدة لعدم وجود أي أمر طارئ آنذاك".

المصدر: "الغد الأردني"