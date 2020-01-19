السيسي يبحث الأزمة الليبية مع بومبيو في برلين

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد في العاصمة الألمانية برلين التي تحتضن مؤتمرا حول ليبيا.

وأكد السيسي في لقائه أنه "لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود".

وكان بومبيو التقى في وقت سابق من اليوم بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، واتفقا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بليبيا ووضع آلية مراقبة.

كما قابل وزير الخارجية الأمريكي نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، وأجريا "محادثة مثتمرة" شدد فيها بومبيو على ضرورة وضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا.

المصدر: RT