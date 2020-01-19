الحريري: يدعو لتشكيل الحكومة في أسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية في لبنان

دعا سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية، معتبرا أن بقاء قوى الأمن في مواجة المتظاهرين "دوران في المشكلة وليس حلا".

هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية. بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلاً. ٢/٣#لبنان#لبنان_ينتفض — Saad Hariri (@saadhariri) January 19, 2020

أخيراً كلمة إلى اهلي في #طرابلس والشمال، يعز عليّ ان يقال انه تم استقدام شبان باسمكم لأعمال العنف أمس. لكنني أعلم ان كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وانتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب. احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة ٣/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) January 19, 2020

وشهدت بيروت مساء أمس السبت اشتباكات هي الأعنف بين محتجين وقوات الأمن منذ بدء التحركات الشعبية في لبنان، وأعلن الصليب الأحمر إصابة أكثر من مئتي شخص جراء المواجهات بين الطرفين.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين، ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن.

فيما وصف الحريري مشهد الحرائق وأعمال التخريب وسط بيروت، بـ"المجنون والمشبوه"، معتبرا إياه تهديدا للسلم الأهلي ينذر بعواقب وخيمة.

المصدر: RT