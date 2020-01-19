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الحريري: يدعو لتشكيل الحكومة في أسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية في لبنان

أخبار العالم العربي

الحريري: يدعو لتشكيل الحكومة في أسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية في لبنان
Reuters
رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري
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دعا سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية، معتبرا أن بقاء قوى الأمن في مواجة المتظاهرين "دوران في المشكلة وليس حلا".

وشهدت بيروت مساء أمس السبت اشتباكات هي الأعنف بين محتجين وقوات الأمن منذ بدء التحركات الشعبية في لبنان، وأعلن الصليب الأحمر إصابة أكثر من مئتي شخص جراء المواجهات بين الطرفين.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين، ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن.

فيما وصف الحريري مشهد الحرائق وأعمال التخريب وسط بيروت، بـ"المجنون والمشبوه"، معتبرا إياه تهديدا للسلم الأهلي ينذر بعواقب وخيمة.

المصدر: RT

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