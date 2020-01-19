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تجدد الاحتجاجات في النجف وذي قار جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

تجدد الاحتجاجات في النجف وذي قار جنوبي العراق
Reuters
تجدد الإحتجاجات في النجف وذي قار جنوبي العراق
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن الاحتجاجات تجددت في محافظتي ذي قار والنجف، جنوبي البلاد.

وقال إن "المحتجين في محافظة النجف أغلقوا الطرقات وبعض الدوائر الحكومية وأحرقوا الإطارات". 

وأضاف أن "المحتجين في محافظة ذي قار، قاموا أيضا بإغلاق بعض الطرقات وإحراق الإطارات في الشوارع".

وفي وقت سابق قال مراسل RT إن الصدامات تجددت صباح اليوم في العاصمة بغداد بين المحتجين والقوات الأمنية.

والليلة الماضية أحرق محتجون في النجف مقرا حزبيا يعود لحزب الدعوة "تنظيم العراق"، ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات صباح غد الاثنين بتسمية رئيس حكومة وفقا لمواصفات ساحات الاحتجاج.

المصدر: RT

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