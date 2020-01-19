لبنان.. بيان رسمي تعقيبا على فيديو لتعرض محتجين موقوفين للضرب

أصدرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية بيانا تعقيبا على تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض محتجين موقوفين للضرب على أيدي عناصر للأمن.

ويظهر الفيديو الذي قيل إنه سجل في ثكنة الحلو بالعاصمة بيروت عناصر للأمن اللبناني، وهم يعتدون بالضرب على متظاهرين موقوفين لدى خروجهم من عربة تابعة لقوات الأمن.

ضرب المتظاهرين في ثكنة الحلو من قبل قوى الأمن بعد وصولهم في عربة اعتقال أمنية #لبنان_ينتفضpic.twitter.com/v1CQnac4Vk — Assaad Thebian (@Beirutiyat) January 18, 2020

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وأحدث هذا الفيديو صدى واسعا في "تويتر"، في وقت يمر فيه لبنان بجولة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية.

وأكدت قوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي في "تويتر" أن مديرها العام اللواء عماد عثمان أمر فورا بفتح تحقيق في الحادث، متعهدة بتوقيف أي عنصر اعتدى على المعتقلين.

يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول تعرض موقوفين للضرب خلال خروجهم من آلية لسوق السجناء في ثكنة الحلو .

على الفور امر المدير العام اللواء عماد عثمان فتح تحقيق بالحادث وسيتم توقيف اي عنصر اعتدى على الموقوفين. pic.twitter.com/Ai4xVe5dXQ — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 18, 2020

المصدر: RT