قوات حفتر: إبعاد قطر عن مؤتمر برلين في صالحها

أعلن المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي" التي يقودها خليفة حفتر، أحمد المسماري، أن عدم مشاركة قطر في المؤتمر الدولي الخاص بالتسوية الليبية يخدم مصالح هذه الدولة نفسها.

وقال المسماري، في مقابلة أجراها معه أمس السبت الإعلامي المصري عمرو أديب على قناة MBC، ردا على سؤال عن تطلعات الدوحة إلى المشاركة في المؤتمر الذي ينطلق اليوم في العاصمة الألمانية: "لا نعرف قطر كيف ستظهر وسط هذه الدول العملاقة وماذا تمثل قطر إلى جانب الحضور لهذا المؤتمر. أعتقد أن إبعاد قطر كان لصالح قطر حتى لا تكون قزمة وتظهر على صورتها الحقيقية".

#الحكاية| المسماري: إبعاد قطر عن مؤتمر برلين لمصلحتها حتى لا تظهر قزمة وسط الدول الكبيرة#MBCMASRpic.twitter.com/i5GFkR2cc7 — الحكاية (@Elhekayashow) January 18, 2020

كما شن المسماري هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهما إياه بدعم تنظيمات إرهابية في شمال إفريقيا، بما فيها "القاعدة" و"بوكو حرام".

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وشدد المتحدث باسم قوات حفتر على أن أردوغان يدعي أنه "خليفة المسلمين في المنطقة" ويرى أن تصرفاته تأتي ضمن إطار "الخلافة الإسلامية العثمانية"، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني" رصد زيارات سرية قامت بها وفود تركية إلى النيجر وتشاد لعقد اجتماعات مع "عناصر إرهابية وقادة إرهابيين وتنظيمات إرهابية".

كما وجه المسماري انتقادات إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها قلقه إزاء وجود مقاتلين أجانب في ليبيا، محملا إياه المسؤولية عن السعي إلى تطبيق خطة تتلاءم مع إرسال تركيا، أكبر حليف لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مقاتلين سوريين إلى البلاد لمواجهة قوات حفتر.

#الحكاية| المسماري يعلق على فيديو نقل تركيا لمرتزقة إرهابيين سوريين لليبيا على متن طائرة مدنية #MBCMASRpic.twitter.com/iwfiGAp2w1 — الحكاية (@Elhekayashow) January 18, 2020

المصدر: RT + MBC