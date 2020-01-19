قبل ساعات من انطلاق مؤتمر برلين.. أردوغان يجدد الهجوم على حفتر

استباقا لانعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما حادا على قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، داعيا إلى عدم التضحية بآمال الليبيين لصالح تجار الدم.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في اسطنبول، قبيل مغادرته إلى برلين للمشاركة في مؤتمر السلام حول ليبيا، إنه يجب "عدم التضحية بالآمال التي انتعشت مجددا بليبيا لصالح طموحات تجار الدم والفوضى".

وأضاف أن "المجتمع الدولي لم يبد رد الفعل الضروري حيال الهجمات المتهورة التي قام بها الانقلابي حفتر"، وأنه "تم التغاضي لفترة طويلة عن انتهاكات حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن".

إقرأ المزيد

واعتبر أردوغان أن تركيا "أصبحت مفتاح السلام في ليبيا"، مشيرا إلى أن موقفها "لعب دورا كبيرا في كبح جماح" حفتر.

وتطرق أردوغان إلى الزيارة التي قام بها حفتر أمس إلى أثينا وقال إن تركيا "لا تقيم وزنا" لهذه الزيارة، مضيفا أن "اليونان انزعجت لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين، والاتفاق بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها".

وفيما يتعلق بتقارير تحدثت عن تسريب مسودة بيان مؤتمر برلين الختامي، قال الرئيس التركي: "لم يصلنا أي وثيقة من هذا القبيل".

وسبق أن نقلت بعض المصادر الإعلامية عما قالت إنها مسودة للبيان الختامي لمؤتمر برلين، أن الوثيقة تضمنت عدة "سلال"، منها الأمنية والسياسية والاقتصادية، واحتوت على دعوة لوقف كافة تنقلات قوات الأطراف الليبية المتحاربة أو نقل قوات "من أجل تقديم دعم مباشر لتلك الأطراف منذ بدء سريان الهدنة"، في إشارة تشمل على ما يبدو تحرك تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

المصدر: "الأناضول"