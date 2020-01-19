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العراق.. محتجون يغلقون الدوائر الحكومية في النجف باللّحام (فيديو)

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العراق.. محتجون يغلقون الدوائر الحكومية في النجف باللّحام (فيديو)
RT
العراق.. محتجون يغلقون الدوائر الحكومية في النجف باللّحام
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أغلق محتجون في محافظة النجف، جنوبي العراق، الليلة الماضية دوائر حكومية بـ"اللحام" في محاولة منهم لـ"التصعيد".

وأظهرت مقاطع فيديو حصل عليها مراسلنا في العراق، مجموعات من المحتجين، وهم يقومون بلحام أبواب دوائر حكومية في محافظة النجف.

والليلة الماضية أحرق محتجون في النجف مقرا حزبيا يعود لحزب الدعوة "تنظيم العراق"، ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات صباح غد الاثنين بتسمية رئيس حكومة وفقا لمواصفات ساحات الاحتجاج.

المصدر: RT

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