قرقاش يعلق على التصنيف الأمريكي للإمارات

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بتصدر بلاده أفضل الدول عربيا في العالم بمعايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة.

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وكتب على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية: "تصدر الإمارات عربيا لأفضل الدول في العالم لسنة 2019 تصنيف "يو اس نيوز اند وورلد ريكورد" وجامعة بنسلفانيا اعتمادا على معايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة طبيعي في ظل السياسات التي ننتهجها، ومن المهم تعزيز موقعنا عالميا".

تصدر الإمارات عربيا لأفضل الدول في العالم لسنة ٢٠١٩ تصنيف يو اس نيوز اند وورلد ريكورد وجامعة بنسلفانيا اعتمادا على معايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة طبيعي في ظل السياسات التي ننتهجها، ومن المهم تعزيز موقعنا عالميا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٨ يناير ٢٠٢٠

وكشف تصنيف عالمي جديد لأفضل الدول في العالم لسنة 2019 ترتيب 8 دول عربية اعتمادا على معايير الانفتاح الثقافي والتنوع ومناخ الأعمال وجودة الحياة والتاريخ والمواطنة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا، والـ22 دوليا، متقدمة على روسيا والبرتغال وتايلاند، تليها قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ30 عالميا، وبعدها السعودية الـ31 دوليا، فيما جاءت مصر في المرتبة الرابعة عربيا والـ36 دوليا، واحتل المغرب المرتبة الخامسة عربيا والـ40 دوليا.

ويصدر هذا التصنيف بشكل سنوي عن الموقع الأمريكي US News and World بالشراكة مع مجموعة BAV، وجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

وأظهر التصنيف أن سويسرا لا تزال أفضل بلد في العالم للسنة الرابعة على التوالي، في حين جاءت كندا في المركز الثاني متجاوزة اليابان التي هبطت إلى المركز الثالث بعدما كانت في المركز الثاني خلال السنة الماضية.

وحلت ألمانيا في المرتبة الرابعة تليها أستراليا، أما أسفل الترتيب الذي شمل 73 دولة فقط، فجاء لبنان تتقدمه صربيا، ثم عمان وبيلاروس وتونس.

المصدر:RT