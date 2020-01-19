"الخطوط الإفريقية" تطالب بالتدخل لوقف "نقل الإرهابيين" إلى ليبيا

دانت شركة الخطوط الجوية الإفريقية منطقة بنغازي، ما وصفته باستخدام قطاع النقل الجوي في أغراض غير شرعية "لنقل إرهابيين أجانب إلى ليبيا كمرتزقة".

وطالبت إدارة الشركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالتدخل لدى المنظمة العالمية للطيران المدني، لوقف الاستعمال التعسفي للطيران واعتباره تدخلا غير مشروع، يستوجب العقاب طبقا للتشريعات المحلية والدولية.

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو، يظهر عشرات السوريين بزي عسكري داخل طائرة، ووصفتهم صحيفة "الشاهد" الليبية، بأنهم "مرتزقة سوريون على متن طائرة الخطوط الجوية الإفريقية، قبيل انتقالهم إلى العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف مليشيات حكومة الوفاق".

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية