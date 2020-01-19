مسؤول أمريكي: الصراع في ليبيا يشبه الصراع السوري بشكل متزايد

اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الصراع في ليبيا بات يشبه الصراع السوري بشكل متزايد، محذرا من الإفراط بالتفاؤل بشأن نتائج مؤتمر برلين الذي يعقد اليوم لبحث التسوية الليبية.

وردا على سؤال عن فرص نجاح المؤتمر، قال المسؤول أمس السبت للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية مايك بومبيو "أعتقد أنها (الأزمة الليبية) معقدة للغاية والكل متشبث بموقفه، لذا فإن توقعاتي متواضعة".

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وأكدت الخارجية الأمريكية في وقت سابق مشاركة بومبيو في فعاليات مؤتمر برلين، وأشارت إلى أنه سيلتقي خلالها بممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات، دون أن يجتمع مع أحد من روسيا.

وذكرت مصادر إعلامية أن بومبيو يعتزم خلال مؤتمر برلين طرح ثلاث نقاط أساسية لحل الأزمة الليبية، تتمثل في استمرار وقف النار، وانسحاب جميع القوى الخارجية، والعودة إلى العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

المصدر: "رويترز"