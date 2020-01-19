 
مباشر

مسؤول أمريكي: الصراع في ليبيا يشبه الصراع السوري بشكل متزايد

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي: الصراع في ليبيا يشبه الصراع السوري بشكل متزايد
Reuters HANI AMARA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3li

اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الصراع في ليبيا بات يشبه الصراع السوري بشكل متزايد، محذرا من الإفراط بالتفاؤل بشأن نتائج مؤتمر برلين الذي يعقد اليوم لبحث التسوية الليبية.

وردا على سؤال عن فرص نجاح المؤتمر، قال المسؤول أمس السبت للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية مايك بومبيو  "أعتقد أنها (الأزمة الليبية) معقدة للغاية والكل متشبث بموقفه، لذا فإن توقعاتي متواضعة".

إقرأ المزيد
بومبيو يلتقي ممثلي عدة دول خلال مؤتمر برلين الخاص بليبيا.. روسيا ليست بينها
بومبيو يلتقي ممثلي عدة دول خلال مؤتمر برلين الخاص بليبيا.. روسيا ليست بينها

وأكدت الخارجية الأمريكية في وقت سابق مشاركة بومبيو في فعاليات مؤتمر برلين، وأشارت إلى أنه سيلتقي خلالها بممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات، دون أن يجتمع مع أحد من روسيا.

وذكرت مصادر إعلامية أن بومبيو يعتزم خلال مؤتمر برلين طرح ثلاث نقاط أساسية لحل الأزمة الليبية، تتمثل في استمرار وقف النار، وانسحاب جميع القوى الخارجية، والعودة إلى العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي