المقاول المصري محمد علي ينشر مكالمة مع قيادي إخواني هارب إلى تركيا

نشر المقاول المصري الهارب محمد علي تسريبا لحوار بينه وبين الإخواني الهارب في تركيا، ياسر العمدة عبر "الواتس آب"، كشف فيه الكثير من الأسرار عن قنوات الإخوان وما يجري داخلها.

وحذر العمدة، محمد علي خلال حواره معه، من "الإخوان في تركيا وأيمن نور تحديدا، حيث قال له.. أنا مكلمك عشان موضوع إسطنبول، شكلها نصباية، أيمن نور بيعمل حركات مش تمام هو ورجالته".

وفي جزء آخر من الحوار قال العمدة: "الإخوان الهاربون في تركيا يتعاملون مع الوضع القائم في مصر على أنه سبوبة"، وأضاف، أن "العاملين في قنوات وطن ومكملين والشرق يتقاضون مليون دولار شهريا".

وكشف الحوار أيضا عن تمويل قدره مليار جنيه تقاضاه إعلاميو هذه القنوات خلال خمس سنوات من أجل إسقاط الحكم في مصر لكنهم فشلوا، وأن الهاربين هدفهم مصلحتهم فقط.

وطلب العمدة من المقاول محمد علي، التعاون مع شباب الإخوان الهاربين في تركيا لزعزعة الاستقرار في مصر، مشيرا إلى أن "الإخوان انقسموا إلى 4 مجموعات وأصبح هدف كل مجموعة الضرب في الأخرى".

ونصحه العمدة، بأن يظهر على قنوات الإخوان، لكن دون أن يتبنى أفكارهم، فكان رده "أنا لسه بدرس الموضوع".

وقام الإعلامي أديب عمرو في برنامجه "الحكاية"، بكشف تفاصيل التسريبات التي كشفها المقاول الهارب وفسر لماذا قام بذلك في هذا التوقيت بالذات.

المصدر: وكالات مصرية