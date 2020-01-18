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ماكرون يهاتف محمد السادس عشية مؤتمر برلين حول ليبيا

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ماكرون يهاتف محمد السادس عشية مؤتمر برلين حول ليبيا
Reuters
العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية)
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أعلن الديوان الملكي المغربي تلقي الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية مؤتمر برلين حول تسوية الأزمة الليبية.

وورد في بيان صدر عن الديوان الملكي، أن "الحديث تناول المباحثات بخصوص الأزمة الليبية عشية الاجتماع المقرر عقده في برلين يوم الأحد 19 يناير".

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وأضاف البيان: "بهذه المناسبة، تم التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المغرب وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي. وقد أسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدولي".

المصدر: هسبريس

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