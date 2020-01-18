إسرائيل تشدد حكم قاصر فلسطيني من 35 سنة إلى المؤبد

قبلت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية استئناف النيابة الإسرائيلية التي طالبت فيه بتشديد حكم الأسير أيهم صباح البالغ 14 عاما حين اعتقاله من السجن 35 عاما، إلى المؤبد.

وقال "نادي الأسير" في فلسطين، إن "الحكم المؤبد الجائر بحق الفتى أيهم صباح (18 عاما)، ليس استثناء بل قاعدة تسير عليها المحاكم العسكرية للاحتلال في القضايا المماثلة لقضية الأسير صباح حتى وإن كان الأسير قاصرا، عدا عن فرض تعويضات على الأسير صباح بأكثر من مليون شيقل، علما أن الحكم الأول صدر بحقه وهو أقل من 18 عاما".

وذكر النادي أن صباح من سكان محافظة رام الله، اعتقل في تاريخ 18 فبراير 2016 وكان يبلغ في حينه 14 عاما، وذلك بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.

ووجهت له السلطات الإسرائيلية تهمة تنفيذ عملية طعن في متجر "رامي ليفي" أسفرت عن مقتل أحد الجنود، وإصابة آخر.

المصدر: معا