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بن زايد يبحث مع ميركل دعم جهود إحلال السلام في ليبيا

أخبار العالم العربي

بن زايد يبحث مع ميركل دعم جهود إحلال السلام في ليبيا
@MohamedBinZayed
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أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أنه بحث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعم جهود السلام في ليبيا، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الألمانية برلين.

وكتب بن زايد على "تويتر": ناقشنا تعميق شراكتنا الاستراتيجية.. وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا".

وأعرب عن أمله في أن "يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام ربوع ليبيا، وأن يحقق (مؤتمر برلين) تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

ويعقد في برلين يوم الأحد مؤتمر سلام حول ليبيا، سيحضره فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها، والمشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" (قوات شرق ليبيا).

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وأعلنت ميركل في وقت سابق عن قائمة تضم 11 دولة مدعوة مؤتمر برلين، ووجهت الدعوات بشكل رسمي لروسيا والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وإيطاليا، والكونغو، ومصر، والجزائر وتركيا، فيما أعلنت روسيا أن الرئيس فلاديمير بوتين سيحضر المؤتمر، وسيجري على هامشه جملة من اللقاءات.

المصدر: RT

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