السيسي: أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "الاعتزاز والفخر" بأداء قوات بلاده المسلحة، خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، مؤكدا أنه "عكس القدرات الاحترافية العالية" للجيش المصري.

وقال السيسي في رسالة وجهها لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة: "بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، أتوجه لقادة و أفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة".

إقرأ المزيد

وطالب السيسي قوات بلاده المسلحة "ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولا إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة" إليهم.

وأشار السيسي إلى ما أسماه بـ"الأداء الراقي" من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر 2020" بأحدث الأسلحة والمعدات، "وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا".

المصدر: RT