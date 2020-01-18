الأمن اللبناني يوجه نداء للمتظاهرين السلميين بعد اندلاع أعمال عنف

وجه الأمن اللبناني نداء لـ "المتظاهرين السلميين"، اليوم السبت، دعاهم فيه للابتعاد عن أماكن أعمال الشغب التي اندلعت في محيط مجلس النواب ببيروت.

ونشر حساب "قوى الأمن الداخلي" تغريدة على "تويتر" أوضح فيها أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم.#قوى_الأمنpic.twitter.com/69RSg3AGUy — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 18, 2020

وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت اليوم السبت، واتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة.

وردد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكا شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

المصدر: "تويتر" + RT