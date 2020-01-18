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مستشار قوات حفتر: نقتدي بمصر والحل العسكري ممكن جدا

أخبار العالم العربي

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أكد صلاح عبد الكريم، مستشار قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، أن هذه القوات تقتدي بمصر في "محاربتها للإرهاب وعدم مفاوضته".

واتهم عبد الكريم في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" الفضائية" اليوم السبت تركيا وقطر بالاستمرار في "ممارسة العدوان" ضد ليبيا، محملا أنقرة المسؤولية عن "نقل إرهابيين من سوريا والعراق" إلى ليبيا وتسليحهم.

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وطالب المجتمع الدولي بمساعدة قوات حفتر في معركتها ضد حكومة الوفاق و"عدم غض الطرف عن تركيا".

وصرح عبد الكريم بأن الحل العسكري في المعركة الدائرة من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، معقل حكومة الوفاق، "ممكن وممكن جدا"، مشيرا إلى أن قوات حفتر تمتنع عن استخدام القوة المفرطة حرصا على سلامة المدنيين والبنى التحتية في المدينة.

وردا على سؤال عن إمكانية التوصل إلى حل سياسي للنزاع، قال إن قوات حفتر "لا ترغب في التفاوض مع حركة الإخوان الإرهابية".

وجاءت هذه التصريحات قبيل المؤتمر الدولي الذي سينطلق غدا في برلين لبحث آفاق التسوية السياسية في ليبيا.

المصدر: إكسترا نيوز

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