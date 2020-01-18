الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بتهمة طعن في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل فلسطينيا بتهمة طعن مستوطن إسرائيلي قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه متابعة للتقارير عن عملية الطعن، اعتقلت القوات العسكرية بمساعدة مستوطن كان في المكان، فلسطينيا بالقرب من مدينة الخليل بعد قيامه بطعن إسرائيلي.

وأكد في بيانه أنه تم نقل المستوطن المصاب لتلقي العلاج في المستشفى.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر فلسطينية قولها إنها شاهدت مسعفين إسرائيليين قرب أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في حي جابر شرقي المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وأضافت المصادر، أن عشرات من الجنود الإسرائيليين هرعوا إلى المكان وقاموا بإغلاق المنطقة ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين.

المصدر: RT + وكالات