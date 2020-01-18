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بالصور.. فريق طبي أمريكي يجري فحوصا للعسكريين في العراق

أخبار العالم العربي

بالصور.. فريق طبي أمريكي يجري فحوصا للعسكريين في العراق
روداو
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وصل فريق طبي أمريكي من ولاية فلوريدا، إلى إقليم كردستان العراق، حيث أجرى فحوصا طبية لأفراد القوات الأمريكية في قاعدة أربيل الجوية.

وذكر التحالف الدولي أن الفريق العسكري أجرى فحصا دقيقا للقوات الأمريكية في قاعدة أربيل الجوية في إقليم كوردستان، لتحديد إن كانوا يعانون من أي مشكلة صحية.

بالصور.. فريق طبي أمريكي يجري فحوصا للعسكريين في العراق
بالصور.. فريق طبي أمريكي يجري فحوصا للعسكريين في العراق
بالصور.. فريق طبي أمريكي يجري فحوصا للعسكريين في العراق
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ويوجد قرابة 5500 جندي ومستشار عسكري أمريكي في إقليم كردستان والعراق، ويعد موقع أربيل الجوي أحد المقرات الرئيسية للقوات الأمريكية في البلاد.

ويأتي هذا الإجراء الطبي، للاطمئنان على صحة الجنود الأمريكيين في العراق، بعد استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل بصواريخ إيرانية الأسبوع الماضي ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد.

وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرح، بأنه لم يتعرض أي من القوات الأمريكية في العراق للإصابة أثناء الهجوم الإيراني، إلا أن الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية أقر بأن 11 جنديا تعرض بعضهم للإغماء وبعضهم لارتجاج المخ نتيجة للصدمة، التي أصيبوا بها جراء الاستهداف الإيراني، ولا يزالون تحت المراقبة الطبية.

المصدر: روداو

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