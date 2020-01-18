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القوات الإسرئيلية تعتقل فلسطينية بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن

أخبار العالم العربي

القوات الإسرئيلية تعتقل فلسطينية بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن
Reuters
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اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية امرأة فلسطينية، اليوم السبت، في باب العامود وسط القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

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وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن "عناصر الجيش الإسرائيلي اعتقلوا السيدة (50 عاما) بعد الاعتداء عليها بالضرب".

وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية استنفرت في المكان حيث نشرت عددا كبيرا من قواتها".


بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الأمن الإسرائيلية، أحبطت صباح اليوم محاولة لارتكاب اعتداء طعن إرهابي في باب العامود شرق القدس".

وأضافت أن "المعتدية اعتقلت وأحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق".

المصدر: معا+مكان

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