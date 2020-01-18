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قرقاش يغرد عن تمنياته حول مؤتمر برلين الخاص بليبيا

أخبار العالم العربي

قرقاش يغرد عن تمنياته حول مؤتمر برلين الخاص بليبيا
Reuters NGH/JV
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن تطلع بلاده لنجاح مؤتمر برلين في إنهاء الصراع الدائر في ليبيا، ودعمه لاستقرار هذا البلد العربي الذي يعاني من صراعات.

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وكتب قرقاش بالإنجليزية عبر حسابه في تويتر: "نتطلع إلى مؤتمر برلين ناجح في جهودنا المشتركة من أجل إنهاء الصراع في ليبيا. تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة دون تحفظ الجهود الألمانية في عقد المؤتمر وأهداف المجتمع الدولي المتمثلة في السلام والاستقرار في ليبيا".

ويعقد في برلين يوم غد الأحد، مؤتمر السلام الخاص بليبيا. ومن المتوقع أن يحضره ممثلو طرفي النزاع، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، والمشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، الذي تخوض قواته معارك مستمرة في نطاق طرابلس، منذ أبريل الماضي، وذلك من أجل السيطرة على العاصمة. 

وبالإضافة إلى طرفي النزاع يحضر هذا المؤتمر عدد كبير من قادة الدول.

 

المصدر:RT

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