"الشؤون الخارجية" في مجلس النواب الأمريكي تجدد مطالبة بومبيو بالإفادة عن إيران

جددت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي تهديدها باستدعاء وزير الخارجية مايك بومبيو رسميا، إن لم يقدم معلومات عن السياسة المتبعة مع إيران، والضربة التي قتلت قاسم سليماني.

وقال النائب إليوت إنجل، وهو الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنه حدد موعدا لجلسة استماع علنية مع بومبيو في 29 يناير.

وكتب لبومبيو: "أعتبر شهادتك على درجة بالغة من الأهمية وأنا مستعد لاستخدام كل الوسائل القانونية لضمان حضورك".

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وقالت اللجنة التي يقودها الديمقراطيون الأسبوع الماضي إنها دعت بومبيو للإدلاء بشهادته مع ضغط نواب بعضهم جمهوريون على إدارة ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق هذا الشهر.

وهذه المرة الثانية التي تحدد فيها اللجنة موعدا لجلسة استماع لبومبيو هذا الشهر إذ حددت الأولى في 14 يناير لكنه لم يحضر.

المصدر: رويترز