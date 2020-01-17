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الآثار المصرية تحسم الجدل الدائر حول نقل تمثال "فرعوني" على متن سيارة قيل إنها "لنقل القمامة"

أخبار العالم العربي

الآثار المصرية تحسم الجدل الدائر حول نقل تمثال
Reuters
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أكد أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن التمثال الذي أثار نقله بسيارة قيل إنها "للقمامة" جدلا واسعا في مصر، مستنسخ وليس تمثالا أثريا.

وأضاف عشماوي أنه تم نصب التمثال منذ أكثر من 15 عاما أمام جامعة الزقازيق ليزين مدخلها.

الآثار المصرية تحسم الجدل الدائر حول نقل تمثال

الآثار المصرية تحسم الجدل الدائر حول نقل تمثال

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية قررت نقل التمثال المستنسخ عن تمثال الملك رمسيس الثاني، ضمن خطة المحافظة لتطوير المنطقة وفتح محاور مرورية جديدة.

المصدر: RT

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