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لأول مرة منذ سقوط البشير.. السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ سقوط البشير.. السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب
Reuters
علم السودان
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جدد السودان أمس الخميس، شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، في إطار النزاع على مثلث حلايب، وطالب بإبقاء القضية على جدول أعمال المجلس لهذا العام.

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ويعود تاريخ الشكوى إلى عام 1958 حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث المذكور، واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

وهذا الإجراء روتيني منذ ذلك العام، فيما شكوى هذه السنة، كانت الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي.

وترفض مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب.

وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية وأن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف.

المصدر: sudantribune

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