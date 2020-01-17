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تركيا تعلن مقتل 3 من عسكرييها شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن مقتل 3 من عسكرييها شمال شرقي سوريا
Reuters Murad Sezer REUTERS 8
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أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل ثلاثة من عسكرييها جراء تفجير سيارة مفخخة في شمال شرقي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أصدرته اليوم الجمعة أن التفجير وقع الليلة الماضية أثناء تنفيذ العسكريين الأتراك تفتيشا مروريا، دون شرح تفاصيل إضافية.

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مقتل ضابطين تركيين و4 من الجيش الحر بتفجير شمال شرقي سوريا
مقتل ضابطين تركيين و4 من الجيش الحر بتفجير شمال شرقي سوريا

وأفادت مصادر في "الجيش السوري الحر" لوكالة "نوفوستي" الروسية أمس بمقتل ستة أشخاص، هم ضابطان تركيان وأربعة عناصر لـ"الجيش الحر" بتفجير سيارة مفخخة في بلدة سلوك شمال شرقي سوريا.

ولم تتبن أي جهة التفجير الذي جاء ضمن سلسلة هجمات استهدفت القوات التركية والمسلحين الموالين لأنقرة في شمال شرقي سوريا في الأشهر الماضية.

وخسرت تركيا أكثر من 20 عسكريا شمال شرقي سوريا منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي عملية عسكرية جديدة شرقي الفرات ضد الوحدات الكردية التي تصنفها أنقرة إرهابية.

المصدر: أسوشيتد برس + نوفوستي

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