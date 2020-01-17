اليونان تحثّ حفتر على اتخاذ موقف بناء في برلين

حث وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، على اتخاذ موقف بناء في مؤتمر برلين الأحد القادم، بما يخدم إنهاء القتال في ليبيا.

وصرح وزير الخارجية اليوناني بأن بلاده تشجع حفتر على المشاركة "بروح بناءة" في عملية برلين ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة الأمن في ليبيا وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد والتوافق على بطلان مذكرتي التعاون المبرمتين أواخر نوفمبر بين حكومة الوفاق الليبية، وتركيا.

Expanded talks under FM @NikosDendias & Field Marshal Khalifa Haftar, head of #Libya National Army (LNA) at @GreeceMFA / Διευρυμένες συνομιλίες υπό τον ΥΠΕΞ Ν. Δένδια & τον Στρατάρχη Kh. Haftar, επικεφαλής Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στο Υπ. Εξωτερικών pic.twitter.com/YqERnnw4j9 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 17, 2020

وأكد دندياس على ضرورة أن تلتزم جميع الدول الأوروبية بقرار المجلس الأوروبي الرافض للمذكرتين بين أنقرة وحكومة الوفاق.

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وأبدى وزير الخارجية اليوناني استعداد أثينا لمساعدة ليبيا في التحول إلى "دولة ديمقراطية معاصرة مع ضمان حق جميع مواطنيها في التعبير عن إرادتهم لتصبح بذلك جزءا من هيكل الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن اليونان جاهزة لمساعدة ليبيا إما بالانضمام إلى القوات المطلوبة لدعم الهدنة أو بالانضمام إلى القوات الأوروبية التي ستراعي الحظر المفروض على تصدير الأسلحة والمرتزقة الأجانب إلى هذه البلاد.

Nikos Dendias: Greece ready to support Libya next day

A great friendship and alliance is being born that will last generation and will never be forgotten ;the Libyan people will speak of the days of our fight for our nation and how #Greece stood by #Libya in its hour of need#LNApic.twitter.com/3HuJ0BFidS — M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020

ولم يدل حفتر الذي وصل إلى أثينا الليلة الماضية بأي تصريحات صحفية بعد الاجتماع مع دندياس، ومن المقرر أن يلتقي اليوم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

المصدر: وكالات