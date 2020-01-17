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اليونان تحثّ حفتر على اتخاذ موقف بناء في برلين

أخبار العالم العربي

اليونان تحثّ حفتر على اتخاذ موقف بناء في برلين
Reuters Costas Baltas
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حث وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، على اتخاذ موقف بناء في مؤتمر برلين الأحد القادم، بما يخدم إنهاء القتال في ليبيا.

وصرح وزير الخارجية اليوناني بأن بلاده تشجع حفتر على المشاركة "بروح بناءة" في عملية برلين ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة الأمن في ليبيا وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد والتوافق على بطلان مذكرتي التعاون المبرمتين أواخر نوفمبر بين حكومة الوفاق الليبية، وتركيا.

وأكد دندياس على ضرورة أن تلتزم جميع الدول الأوروبية بقرار المجلس الأوروبي الرافض للمذكرتين بين أنقرة وحكومة الوفاق.

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وأبدى وزير الخارجية اليوناني استعداد أثينا لمساعدة ليبيا في التحول إلى "دولة ديمقراطية معاصرة مع ضمان حق جميع مواطنيها في التعبير عن إرادتهم لتصبح بذلك جزءا من هيكل الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن اليونان جاهزة لمساعدة ليبيا إما بالانضمام إلى القوات المطلوبة لدعم الهدنة أو بالانضمام إلى القوات الأوروبية التي ستراعي الحظر المفروض على تصدير الأسلحة والمرتزقة الأجانب إلى هذه البلاد.

ولم يدل حفتر الذي وصل إلى أثينا الليلة الماضية بأي تصريحات صحفية بعد الاجتماع مع دندياس، ومن المقرر أن يلتقي اليوم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

المصدر: وكالات

 

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