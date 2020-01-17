الكرملين: حفتر يعرب في رسالة إلى بوتين عن شكره للجهود الروسية في إقامة السلام والاستقرار في ليبيا

أفاد الكرملين بتوجيه قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب من خلالها عن شكره للجهود الروسية في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا.

وجاء في رسالة حفتر: "أعرب عن تأييدنا الكامل للمبادرة الروسية لعقد محادثات في موسكو تهدف لإحلال السلام في ليبيا. أؤكد أننا على استعداد لقبول دعوتكم وزيارة روسيا لمواصلة الحوار الذي بدأناه".

واستضافت موسكو الاثنين الماضي، محادثات حول التسوية الليبية، حضرها زعيما طرفي النزاع الليبي ووزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا.

وطلب حفتر وقتا إضافيا لدراسة وثيقة الهدنة، مصرا على عدم انسحاب قواته من ضواحي طرابلس، مطالبا بوقف دور تركيا في المفاوضات نظرا لدعمها الطرف الآخر.

وغادر حفتر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على مقترح الهدنة.

المصدر: وكالات