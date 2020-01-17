وزير سابق يكشف عن أزمة كبيرة في مصر مثل القنبلة الموقوتة كادت تنفجر خلال 3 أيام

قال وزير التموين المصري الأسبق جودة عبد الخالق، إنه كان يتعرض لكوابيس ليلا خوفا من تغير شخصيته بسبب "هيلمان السلطة"، مشيرا إلى أنه تعرض لموقف "مثل القنبلة الموقوتة".

وأضاف خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أن من أصعب الفترات التي تعرض لها في الوزارة، الأزمة التي أعقبت توقف عمال مطاحن مصر العليا عن العمل، مشيرا إلى أن الأمر كان يشبه قنبلة موقوتة ستنفجر خلال 3 أيام، لو لم يتم حلها، وهي المدة التي ينتهي بعدها مخزون الدقيق في الصعيد.

وأوضح جودة أنه "بسبب هذه الأزمة عاش أيام أسود من "قرن الخروب" وليالي لم يتذوق فيها طعم النوم، موضحا أنه بتيسير من الله، مرت الأزمة دون أن يعرف عنها أحد شيء".

المصدر: وسائل إعلام مصرية