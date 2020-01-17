السلطات الكردية في شمال شرق سوريا تسلم طفلين وامرأة إلى النرويج

سلمت دائرة العلاقات الخارجية لما يسمى "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" أمس الخميس، طفلين وامرأة نرويجيين من أهالي مسلحي "داعش" ، للخارجية النرويجية بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الخارجية النرويجية لمقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وقال رئيس الوفد إيريك هوسم: "ممثل وزارة الخارجية النرويجية موجود هنا لكي يقوم باستلام طفلين نرويجيين، كون أحد الأطفال بحاجة إلى رعاية طبية"، وأتوجّه بالشكر للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لتقديمها كافة المساعدات اللازمة من أجل ذلك.

وأكد هوسم أن بلاده "تعترف بالتضحيات التي قدمها الشعب الكردي، وقوات سوريا الديمقراطية في سبيل القضاء على مرتزقة داعش"، إضافة إلى "الجهود الهائلة التي تبذلها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في التعامل مع العدد الكبير من النازحين".

إقرأ المزيد

وعبر هوسم عن قلق النرويج من الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، مبينا أن بلاده دانت تلك الهجمات، وطالبت الدولة التركية بإيقافها.

وسلمت "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" إلى الآن 171 امرأة و177 طفلا، بشكل رسمي لحكوماتهم في فرنسا، وبلجيكا، والنمسا، وكازاخستان، وألمانيا، وهولندا، وأمريكا، وبريطانيا والسويد.

المصدر: "هاوار"