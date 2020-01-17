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تعزيزات عسكرية أمريكية في مناطق آبار النفط السورية

أخبار العالم العربي

تعزيزات عسكرية أمريكية في مناطق آبار النفط السورية
Reuters
دورية امريكية أرشيف
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أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، قافلة جديدة إلى الأراضي السورية مؤلفة من عشرات الشاحنات المحملة بمدرعات عسكرية ومساعدات لوجيستية، توجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير الزور.

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وأفادت مصادر أهلية من مدينة القامشلي لوكالة "سانا" بأن "قافلة أمريكية من 75 شاحنة دخلت مساء الخميس بشكل غير شرعي من معبر سيمالكا مع إقليم شمال العراق واتجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير الزور وهي تحمل مدرعات عسكرية وذخائر ومساعدات لوجيستية لنقاط سيطرتها ومجموعات قسد هناك".

ويهدف ذلك إلى تعزيز نقاطها في مناطق آبار النفط التي تسيطر عليها بريفي الحسكة ودير الزور.

وأدخلت القوات الأمريكية في السابق مئات الشاحنات إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتقديم الدعم العسكري والتقني واللوجيستي لنقاط سيطرتها والمجموعات والتنظيمات التي تدعمها. 

المصدر: "سانا"

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