وكالة "الأناضول" التركية تؤكد الإفراج عن أحد موظفيها في القاهرة

أكد رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء "الأناضول" التركية شنول قازانجي، أن السلطات المصرية أفرجت اليوم الخميس، عن أحد موظفي الوكالة الموقوفين في القاهرة.

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وقال قازانجي إنه تم الإفراج عن المواطن التركي حلمي بالجي، مضيفا: "نتوقع الإفراج عن باقي موظفينا بكفالة"، فيما نشرت "الأناضول" صورة لموظفها المفرج عنه.

الأناضول

وذكر موقع "مصراوي" أن النائب العام المصري حمادة الصاوي، أمر بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وتركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية ويتم ترحيلهما بسرعة إلى خارج البلاد.

وأشار الموقع إلى أن النيابة العامة استجوبت المذكورين في إطار تحقيقات أجرتها معهم في قضية وكالة "الأناضول".

وكانت "الأناضول" قد قالت إن قوات الأمن المصرية داهمت مساء أمس الأربعاء، مكتبها في القاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني رصد أن "إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية تتخذ شقة بمنطقة باب اللوق مركزا لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا".

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وأشارت إلى أن تلك الشقة استخدمت لإعداد "تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي".

المصدر: الأناضول + RT