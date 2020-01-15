مصدر عسكري لـ RT: قتلى وجرحى من الجيش السوري في كمين لـ"داعش" في بادية الميادين بدير الزور

أعلن مصدر عسكري لـ RT عن مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش السوري جراء كمين لمجموعات من تنظيم "داعش" في بادية الميادين بدير الزور، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن حافلات نقل عناصر الجيش السوري تعرضت لعدة كمائن في بادية الميادين شرقي دير الزور. وتقدمت وحدات من الحرس الجمهوري السوري لتمشيط المنطقة وفككت عدة عبوات وألغام مزروعة على الطريق. وأثناء تفقدها لإحدى الأودية السيلية، تعرضت لكمين من عناصر "داعش" كانوا داخل أحد الكهوف، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدة أفراد من الجيش.

وتابع المصدر أن وحدات مؤازرة وصلت إلى المكان واشتبكت مع عناصر "داعش" وقتلت عددا منهم. وتبين نتيجة التحقيقات، وفق المصدر العسكري نفسه، تواجد عناصر للتنظيم الإرهابي، وبأعداد كبيرة، في منطقة التنف تحت حماية التحالف الدولي.

من جانب آخر، أفاد مصدر عسكري لـ RT بأن الجيش السوري تصدى لمحاولة هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة على حاجز السوق بالرشاشات الثقيلة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

المصدر: RT