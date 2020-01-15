مصر تشكل لجنة لبيع أسهم الشركات المملوكة للدولة

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

إقرأ المزيد

وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرات والمختصين.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، في قطاعات البترول والخدمات والكيميائيات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم الميزانية المالية العامة للدولة.

المصدر: وكالات