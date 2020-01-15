الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال المصري على خلفية اقتحام مكتب الأناضول بالقاهرة

استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة على خلفية اقتحام مكتب الأناضول في القاهرة.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب "الأناضول" على الفور.

وكانت الرئاسة التركية دانت "الممارسات العدائية" للسطات المصرية ضد الإعلام التركي، إثر مداهمة الشرطة لمكتب وكالة "الأناضول" في القاهرة وتوقيفها 4 عاملين فيه بينهم مواطن تركي.

وذكرت الوكالة التركية في وقت سابق، أن الشرطة المصرية داهمت اليوم الأربعاء، مكتب وكالتها وأوقفت 4 عاملين بينهم تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

المصدر: الأناضول