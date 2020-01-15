برلين: الحكومة العراقية مهتمة ببقاء العسكريين الألمان في البلاد

أعلن وزر الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية أعرب عن اهتمامه ببقاء العسكريين الألمان في بلاده.

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وفي كلمة ألقاها أمام نواب البرلمان قال ماس إن القائم بأعمال رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أكد "اهتمام بغداد القوي بمواصلة المساعدة الدولية ودعا... إلى بقاء قوات الجيش الألماني في العراق".

وجاءت تصريحات ماس بعد وصول وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارينباور، إلى العراق في زيارة مفاجئة للقاء عسكريين ألمان منتشرين في هذا البلد، حسبا أوردت وزارة الدفاع الألمانية.

AFP ODD ANDERSEN

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، أن الوزيرة تخطط للقاء "مسؤولين عسكريين عراقيين رفيعي المستوى" لبحث القضايا المتعلقة باستمرار وجود القوات الألمانية في البلاد ومكافحة تنظيم "داعش".

وأشار إلى أن تفاصيل الزيارة لن يتم الكشف عنها لاعتبارات أمنية.

ووصلت الوزيرة إلى العراق قادمة من الأردن حيث التقت عسكريين ألمان وخاضت محادثات مع مسؤولين أردنيين.

المصدر: تاس