رئيس البرلمان العربي: التدخل التركي في ليبيا مرفوض وعلى العالم اتخاذ موقف عاجل لمنعه

أعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، عن رفضه لخطط تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددا على أن هذه الخطوة ستنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار السلمي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أثناء جلسة برلمانية عقدت في القاهرة بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى أن مصادقة البرلمان التركي على تفويض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا تخالف الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا".

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في الوقت نفسه، رحب السلمي بإعلان وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، داعيا كافة الأطراف إلى الالتزام به باعتباره "خطوة هامة لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة".

وشدد رئيس البرلمان في كلمته على أن التطورات المتسارعة في العالم العربي "وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي"، محذرا من "خطورة التدخلات والمخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين مليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها".

المصدر: RT