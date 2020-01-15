وزير الدفاع التركي: ليبيا جارتنا عبر البحر وليست جارة لمصر والسعودية والإمارات

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، إن تركيا تسعى جاهدة لإنهاء العنف في كل من إدلب وليبيا بحل سياسي.

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وتابع وزير الدفاع التركي في حديثه للصحفيين في أنقرة وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي صباح": "ليبيا هي جارتنا عبر البحر ومن غير المرجح أن نبقى على الحياد، بينما تتواجد هناك دول ليست جارة مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية".

واعتبر وزير الدفاع التركي أن السؤال حول سبب وجود الجيش التركي هناك لا معنى له.

وحول التطورات الأخيرة بعد رفض المشير خليفة حفتر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، تمت صياغته خلال اجتماع في موسكو، قال أكار: "لا أعتقد أن قوى أخرى تريد مواجهة القوات التركية على الأرض في ليبيا، ومن المبكر القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا قد انهار"، معتبرا أن هناك "بعض الهمس في أذن حفتر ممن يزعجهم الدور المركزي لتركيا وروسيا في الأزمة الليبية".

المصدر: dailysabah