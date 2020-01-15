ليبيا والعراق على أجندة لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 يناير

من المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأوضاع في ليبيا والعراق خلال اجتماع دوري لهم في 20 يناير، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمجلس الاتحاد، اليوم الأربعاء.

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وأوضح المكتب أن "المشاركين في اللقاء سيبحثون، أثناء غداء غير رسمي، عملية السلام في الشرق الأوسط والأحداث الأخيرة في المنطقة"، إلى جانب نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد، في بروكسل، في 10 يناير.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ركز على الأوضاع في ليبيا والعراق، دعا وزراء الدول الأوروبية الـ 28، إيران والولايات المتحدة إلى قدر أكبر من ضبط النفس وخفض التوتر في المنطقة. كما أكد الوزراء عزمهم مواصلة الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: تاس