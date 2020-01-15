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مستشار للسراج: رئيس حكومة الوفاق سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

أخبار العالم العربي

مستشار للسراج: رئيس حكومة الوفاق سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا
PHILIPPE WOJAZER
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج.
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أكد حسن الهوني، المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أنه سيشارك في مؤتمر برلين حول تسوية الأزمة في ليبيا.

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وقال الهوني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء: "رئيس الحكومة استلم الدعوة من ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين. وهو سيشارك. وقد بحث الموضوع صباح اليوم مع وزير الخارجية الألماني".

وأعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء الماضي، أنها وجهت دعوتين لكل من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، للمشاركة في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي سينعقد يوم 19 يناير.

وأكد مصدر في "الجيش الوطني الليبي" تلقي حفتر دعوة رسمية من ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين، مشيرا إلى أنه لم يرد عليها بعد.

والأربعاء، قالت الحكومة الألمانية إنه "ليس بوسعها بعد تقديم قائمة دقيقة للمشاركين لكن الاستجابة للدعوات إيجابية"، مشيرة إلى أن الغرض من مؤتمر برلين بشأن ليبيا "أكبر من هدف محادثات موسكو".

المصدر: سبوتنيك + وكالات

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