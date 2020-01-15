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رئيس البرلمان الليبي: نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي في ليبيا

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان الليبي: نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي في ليبيا
Reuters
مجلس النواب الليبي
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طالب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بدور عربي لمواجهة "الغزو التركي" في ليبيا، خلال كلمته أمام البرلمان العربي بالقاهرة.

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وقال صالح، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي: "المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا"، مؤكدا أن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض.

وأوضح أن حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، مضيفا أن "استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي".

وبدأت في القاهرة، الأربعاء، أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي برئاسة مشعل السلمي رئيس البرلمان، وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

ومن المقرر أن يصدر البرلمان العربي قرارا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

المصدر: مصراوي

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