أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري (صورة)

عرض الجيش المصري لأول مرة طائرات النقل الثقيلة من طراز IL-76 MF التابعة للقوات الجوية المصرية والمنضمة حديثا لأسطولها، خلال افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر اليوم الأربعاء.

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وكانت مصادر عسكرية قد كشفت لـRT، العام الماضي عن وصول طائرتين جديدتين لأسطول القوات الجوية المصرية، وهما من نوع طائرات النقل الاستراتيجي Il-76MF الروسية.

وقالت المصادر أن "القوات المصرية حصلت على هذه الطائرة ببدنها المستطال، وهي مختلفة عن النسخة السابقة ليصل طولها إلى 53.1 متر بدلا من 46.5 متر، بالإضافة للمحركات الجديدة PS-90A-76 التي توفر قوة دفع أفضل واستهلاكا أقل للوقود، مع بصمة صوتية أقل ضوضائية من النسخة السابقة D-30KP II".

وأشارت المصادر إلى أن هذه القدرات الجديدة للطائرة التي طورتها روسيا ساهمت في رفع قدرة الحمولة القصوى من 48 إلى 60 طنا، وزاد مداها إلى 5400 كم بحمولة 40 طنا، بدلا من 4200 كم في الحمولة نفسها للنسخة السابقة.

وكانت الحكومة الروسية قد سمحت لسلطات المملكة الأردنية الهاشمية بتسليم مصر طائرتي نقل عسكريتين من طراز "إيل-76"، اشترتهما المملكة من روسيا في وقت سابق.

وقالت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية الحكومة المعنية بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى خارج البلاد، إنها "تؤكد أنه تم، بالتوافق مع قرار لروسيا، السماح للأردن بتسليم جمهورية مصر العربية طائرتين من نوع "إيل-76 إم إف" اشتراهما سابقا".

وأضافت الشركة: "هذا المثال لإعادة التصدير يدل لا على مرونة الجانب الروسي في حل القضايا الحيوية بالنسبة للشركاء بشأن تجهيز قواتهم المسلحة الوطنية وحسب، وإنما أيضا على أن طائرات النقل العسكرية الروسية أظهرت للعالم أنها آليات موثوق بها وبسيطة في الاستخدام".

المصدر: RT